Украинский журналист Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы украинской военной техники и вооружений, которые, как предполагается, примут участие в параде ко Дню независимости страны.

«Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ «Богдана»? Танками Т-64, снятыми с производства в 1987 году? Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган», существующими в единственном экземпляре?», - высказал свое недоумение журналист в фейсбуке.

«Что демонстрируем? Куда ушли деньги, которые мы 4,5 года платим в качестве военного сбора? В этом случае, на параде будет вполне достаточно «Бентли» депутата Верховной рады Сергея Пашинского. Это самое высокотехнологичное достижение украинской военной промышленности за годы войны», - саркастически отметил журналист.

Ранее украинский министр обороны Степан Полторак анонсировал участие новых образцов техники и вооружений на параде по случаю Дня независимости. Накануне стало известно, что во время репетиции военного парада ко Дню независимости Украины в Киеве ЗРК «Бук» врезался в здание бизнес-центра, повредив фасад.