Трамп коротко и ясно объяснил смысл встреч с мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп коротко и доходчиво объяснил смысл и цель своих встреч с президентом России Владимиром Путиным и главами других государств: «Ваш президент знает, что он делает».

«Многие люди спрашивают меня, почему я трачу свое время на встречи с зарубежными лидерами, зачем я это делаю. На самом деле, это очень важно. Я много раз говорил это. Если ты президент, ты должен встречаться с главами других государств. Ты ничего не потеряешь, но можешь много приобрести», - объяснил Дональд Трамп в своем твиттере.

Президент США привел в пример свою встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась в Сингапуре в июне этого года.

«Благодаря этой встрече мы вернули наших великих героев через многие годы обратно в США. Никто не выпускает в нас ракеты и не проводит ядерные испытания. И многие другие чудовищные вещи не происходят», - подчеркнул он.

«Встречи с зарубежными лидерами – это хорошая вещь. Ничего плохого не случится, а будет изменяться только к лучшему. Ведь ваш президент знает, что он делает», - резюмировал Дональд Трамп в опубликованном ролике. Полностью видеоролик занимает менее минуты, сообщает РИА Новости.