Госдума: Парламент Турции создаст группу дружбы с российскими парламентариями

Депутат Государственной думы Вячеслав Володин по итогам визита в Анкару сообщил, что парламент Турции создаст группу дружбы с парламентариями России. По его словам, в Госдуме такая группа дружбы с парламентом Турции существует, а у них – нет.

«Сейчас приняли решение – мы это обсуждали на встрече – будут такую группу создавать», - сообщил Володин. Народный избранник также сообщил, что в рамках парламентского измерения возможности отношений с Турцией далеко не использованы, пишут РИА Новости. «Сегодня отношения РФ и Турции находятся на подъёме, но что касается парламентов, мы недостаточно работаем в этой сфере», - подчеркнул он.

Напомним, что 17-18 августа Вячеслав Володин посетил Анкару с рабочим визитом.