Руководство компании, обслуживавшей мост в Генуе, впервые принесло извинения

Сегодня руководство компании, обслуживавшей мост в Генуе, впервые принесло свои извинения жителям города. Компания выразила соболезнования всем родственникам погибших, а также пообещала создать специальный фонд, средства которого будут предназначены для пострадавших.

Помимо этого, людям, которые остались без крыши над головой, предусмотрена выплата компенсаций, передают РИА Новости.

Руководство также объявило о намерении начать работы по восстановлению обрушившегося моста.

Напомним, что 14 августа в итальянском городе Генуя обрушился мост на жилые дома и железнодорожные пути. На мосту в момент происшествия находились около 30 автомобилей.