В Сети высмеяли предложение киевских властей отказаться от горячей воды
18 августа 2018, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские пользователи социальных сетей высмеяли заявление Киева о пользе отказа от горячей воды. По мнению большинства, такими темпами правительство Украины скоро заставит жителей полностью отказаться от цивилизации.
«Надо еще и холодную воду отключить», «Лето теплое — можно помыться в Днепре», «И жить надо в землянках, в гармонии с природой», «Отказаться от горячей воды, которой и так нет, — бесценно», - написали пользователи в соцсетях.
При это в Сети отметили, что такие реформы вполне предсказуемы, т.к. на Украине идёт постоянное повышение тарифов на коммунальные услуги.
Как сообщают РИА Новости, их стоимость за последние годы выросла в три раза.
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