В Сети высмеяли предложение киевских властей отказаться от горячей воды

Украинские пользователи социальных сетей высмеяли заявление Киева о пользе отказа от горячей воды. По мнению большинства, такими темпами правительство Украины скоро заставит жителей полностью отказаться от цивилизации.



«Надо еще и холодную воду отключить», «Лето теплое — можно помыться в Днепре», «И жить надо в землянках, в гармонии с природой», «Отказаться от горячей воды, которой и так нет, — бесценно», - написали пользователи в соцсетях.

При это в Сети отметили, что такие реформы вполне предсказуемы, т.к. на Украине идёт постоянное повышение тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщают РИА Новости, их стоимость за последние годы выросла в три раза.