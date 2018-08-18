Германия: Мы можем начать переговоры о снятии санкций с РФ при одном условии

В интервью газете Welt am Sonntag глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал условие начала переговоров о снятии санкций с России. По его словам, это возможно только после после реализации минских соглашений по украинскому урегулированию.

При этом он подчеркнул, что стабилизация Украины остается целью Берлина. Дипломат также отметил, что правительство ФРГ по-прежнему продолжает выступать против признания статуса Крыма де-факто.

Напомним, что сегодня, 18 августа, состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По предварительным данным, на повестке дня обсуждение новых санкций и ситуации в Сирии и на Украине.