Германия: Мы можем начать переговоры о снятии санкций с РФ при одном условии
18 августа 2018, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
В интервью газете Welt am Sonntag глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал условие начала переговоров о снятии санкций с России. По его словам, это возможно только после после реализации минских соглашений по украинскому урегулированию.
При этом он подчеркнул, что стабилизация Украины остается целью Берлина. Дипломат также отметил, что правительство ФРГ по-прежнему продолжает выступать против признания статуса Крыма де-факто.
Напомним, что сегодня, 18 августа, состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По предварительным данным, на повестке дня обсуждение новых санкций и ситуации в Сирии и на Украине.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес