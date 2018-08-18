Трамп: Я привык к фейковым новостям
18 августа 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на своей страничке в Twitter сделал очередное заявление. В социальных сетях лидер США написал, что привык к фейковым новостям и не собирается их искоренять.
У главы Белого дома сложились непростые отношения со СМИ. Дональд Трамп уже не в первый раз критикует американскую прессу и телевидение.
«Цензура — очень опасная вещь, и ее совершенно невозможно контролировать. Если искоренять фейковые новости, то нет ничего более фейкового, чем CNN и MSNBC, но, несмотря на это, я не прошу прекратить их нездоровое поведение», - написал Трамп. Он также добавил, что смотрит на них с «долей скептицизма» или не смотрит вообще.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес