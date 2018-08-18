Президент Турции Тайип Эрдоган, заявил о подготовке строительства канала «Стамбул». По его словам, он станет альтернативой проливу Босфор.

Тайим Эрдоган сообщил, что строительство канала – самый крупный проект в истории Турции, который представляет стратегическое значение для государства. «Протяженность новой водной артерии составит 43 километра. По обеим сторонам канала будут построены два новых города», - сказал президент.

В 2011 году Эрдоган впервые заявил о возможности создания нового канала, который соединит Мраморное и Черное моря. Как сообщают РИА Новости, реализация проекта позволит уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.