Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об увеличении с 20 августа текущего года минимальной заработной платы в стране, а также назвал курс венесуэльской валюты «петро».

В ходе грядущей деноминации с венесуэльских купюр «сотрут» пять нулей. Новая валюта получит название «суверенный боливар». Что касается заработной платы, ее новый размер будет равен 1800 боливарам.

Новая валюта страны будет привязана к национальной криптовалюте. По словам главы государства, один «петро» будет стоить 60 долларов (около 3.6 тысячи боливаров).

Наряду с повышением зарплат, ложкой дегтя в бочке с медом от венесуэльского президента для некоторых стала информация об увеличении НДС с 12% до 16%.

Напомним, ранее АН сообщали, что правительство Венесуэлы рассказало о планах повысить цены на бензин до уровня мировых, чтобы бороться с контрабандой топлива.