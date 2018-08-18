Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз
18 августа 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об увеличении с 20 августа текущего года минимальной заработной платы в стране, а также назвал курс венесуэльской валюты «петро».
В ходе грядущей деноминации с венесуэльских купюр «сотрут» пять нулей. Новая валюта получит название «суверенный боливар». Что касается заработной платы, ее новый размер будет равен 1800 боливарам.
Новая валюта страны будет привязана к национальной криптовалюте. По словам главы государства, один «петро» будет стоить 60 долларов (около 3.6 тысячи боливаров).
Наряду с повышением зарплат, ложкой дегтя в бочке с медом от венесуэльского президента для некоторых стала информация об увеличении НДС с 12% до 16%.
Напомним, ранее АН сообщали, что правительство Венесуэлы рассказало о планах повысить цены на бензин до уровня мировых, чтобы бороться с контрабандой топлива.
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