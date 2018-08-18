Немецкий политик: Россия - важный партнер Германии и Европы

Накануне встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что ожидает от глав государств инициатив по укреплению Всемирной торговой организации.

По ее словам, с Россией необходимо поддерживать интенсивный диалог, так как многие мировые вопросы не могут быть решены без участия в них Российской Федерации.

Политик также подчеркнула, что Россия - крупный игрок в сфере мировой экономики: по мнению главы СДПГ, в международных торговых отношениях Россия является важным партнером для Германии и Европы.

«Я ожидаю, что на встрече Меркель и Путина будут заключены договоренности об усилении возможностей ВТО», - сказала она в интервью немецкому изданию Funke Mediengruppe, передает ТАСС.