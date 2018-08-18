ЛНР: ВСУ нарушили режим тишины один раз за сутки
18 августа 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Прошлым вечером подразделения Вооруженных сил Украины совершили обстрел населенного пункта Пришиб на севере Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Луганска.
По данным Луганского информационного центра, огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов. По предварительной информации, среди мирных жителей и военнослужащих никто не пострадал.
Напомним, участники Контактной группы с конца 2014 года более двадцати раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины", однако Киев неоднократно нарушал условия перемирия.
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