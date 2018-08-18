Военнослужащие ДНР показали видео испытаний «Чебурашки»
18 августа 2018, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
В ДНР прошли испытания снаряда для реактивной системы залпового огня «Чебурашка», впервые представленной 9 мая на параде в Донецке. Производителем является Донецкая инновационная компания.
Осколочно-фугасно-зажигательный снаряд разработан для нейтрализации большого количества пехоты и легкобронированной техники. На испытаниях проводилось тестирование его фугасного и осколочно-зажигательного эффекта.
Так, на определенном расстоянии от эпицентра взрыва были установлены специализированные стенды, позволяющие оценить плотность разлета осколков. Эксклюзивное видео с места событий опубликовал телеканал «Звезда».
РСЗО «Чебурашка» разработана в Донецкой Народной Республике и создана на колесном шасси КрАЗ. Система имеет 64 направляющих для 217-миллиметровых ракет. Дальность стрельбы системы залпового огня, по заверениям разработчиков, составляет 9600 метров.
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