Украинцам предложат отказаться от горячего водоснабжения

На Украине с 10 июня действует новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах". Эксперт прогнозируют очередной рост тарифов на услуги ЖКХ. А украинские чиновники объясняют населению, почему Украина должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой.

Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева

разъяснила заявление вице-премьера украинского правительства Геннадия Зубко. Чиновники отметили, что такую реформу надо было провести "еще 20 лет назад", - сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Яковлева отметила, что городах европейских стран вообще нет системы централизованной подачи горячей воды, имеется только "система зонирования". "Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили", — пояснила она.

Ранее украинские власти предлагали населению тратить меньше газа.