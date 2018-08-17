СМИ сообщают, что Турция перебрасывает танки на границу с Сирией

Турция перебрасывает на границу с Сирией модернизированные танки M60T. Вначале бронетехнику на грузовых автомобилях доставляют в провинцию Антакья, а потом дислоцируют на турецко-сирийской границе.

Об этом пишет газета "Миллиет". Танки М60 разработаны США в конце 1950-х годов, производились до 1987 года. Для Турции их серьезно модернизировали в Израиле.

Ранее сообщалось, что Штаты готовятся к завершающей фазе военной операции по борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).