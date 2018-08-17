В Испании дрон помог спасти тонущую женщину

В Испании беспилотник помог спасти тонущую женщину, которую унесло течением далеко от берега. Дрон доставил утопающей спасжилет, который помог ей продержаться до прибытия спасателей на гидроцикле.

Происшествие случилось на испанском побережье Средиземного моря около города Сагунто. Купавшуюся женщину отнесло течением далеко от берега, и она стала тонуть. Камера беспилотника, патрулировавшего побережье, зафиксировала инцидент. Оператор дрона доставил ей спасательный жилет, чтобы она смогла продержаться в воде до прибытия спасателей. Затем женщину на буксире вытянули на берег спасатели, прибывшие на гидроцикле.