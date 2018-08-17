На Украине запрещены более 40 российских лекарств

На Украине запретили реализацию, хранение и использование 68 лекарственных препаратов. Свыше 40 из них производства РФ. Информация размещена на сайте Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Аптеки, получившие препараты, должны их уничтожить или вернуть производителю. Главной причиной запрета называется ввоз препаратов с нарушением требований украинского законодательства.

В списке запрещенных лекарств, в том числе, антибактериальные препараты, иммуномодуляторы и противовоспалительные средства, спазмолитики и вакцины против клещевого энцефалита.