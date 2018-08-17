В Иерусалиме умер старейший содержавшийся в неволе гиппопотам

В городском зоопарке Иерусалима сегодня скончался старейший из содержавшихся в неволе бегемотов. Самке гиппопотама по кличке Тамми было 59 лет, сообщила пресс-служба зоопарка.

«Это скорбное известие для всех нас – сотрудников, посетителей, знакомых Тамми и ее почитателей. Тамми скончалась в достойном возрасте, окруженная большой любовью и заботой. Она была старейшей из содержащихся в зоопарках гиппопотамов», - рассказали в пресс-службе городского зоопарка Иерусалима.

Городской зоопарк Иерусалима основан в 1940 году. В нем содержится более двухсот видов животных. Примечательно, что при выборе животных для зоопарка основное внимание уделяется тем из них, которые упоминаются в Библии либо обитают на территории Израиля, сообщает РИА Новости.