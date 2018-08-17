В США с аукциона продана уникальная старинная золотая монета
17 августа 2018, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Филадельфии, США, с аукциона была продана уникальная золотая монета выпуска 1792 года с каноническим профилем первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона.
«Сделанная в Америке монета 1792 года с каноническим бюстом Вашингтона в золоте уникальна. Всего у восьми удачливых коллекционеров была возможность обладать ею», - сообщается на сайте аукциона, на котором монета была продана за 1,7 миллиона долларов.
Уникальная монета, на реверсе которой располагается геральдическое изображение орла, является предметом исследований и споров с 1855 года. Нумизматы обсуждают назначение, достоинство и историю создания монеты, но до сих пор не могут прийти к единому мнению. Предположительно, она могла быть эквивалентом десятидолларовой монеты «Американский золотой орел», сообщает РИА Новости.
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