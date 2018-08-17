Александр Сладков опроверг сообщение о попадании под обстрел
17 августа 2018, 19:13 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Известный журналист, военкор Александр Сладков не подтвердил информацию о том, что его съемочная группа попала под обстрел в Донбассе.
Информацию о том, что журналисты попали под огонь украинских военных, распространил ряд российских СМИ. Сообщалось, что инцидент произошел во время съемок последствий обстрелов в Старомихайловке - это пригород Донецка.
Сегодня там попала под огонь миссия Международного Красного креста. Представители международной организации были вынуждены прятаться в укрытии от обстрела украинской БМП-2 со стороны Красногоровки. Группа Александра Сладкова в этот момент еще только двигалась в сторону Старомихайловки.
«Когда мы приехали на место, там уже все закончилось, сняли последствия обстрела», — пояснил корреспонденту АН военкор, комментируя инфоповод.
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