Александр Сладков опроверг сообщение о попадании под обстрел

Известный журналист, военкор Александр Сладков не подтвердил информацию о том, что его съемочная группа попала под обстрел в Донбассе.

Информацию о том, что журналисты попали под огонь украинских военных, распространил ряд российских СМИ. Сообщалось, что инцидент произошел во время съемок последствий обстрелов в Старомихайловке - это пригород Донецка.

Сегодня там попала под огонь миссия Международного Красного креста. Представители международной организации были вынуждены прятаться в укрытии от обстрела украинской БМП-2 со стороны Красногоровки. Группа Александра Сладкова в этот момент еще только двигалась в сторону Старомихайловки.

«Когда мы приехали на место, там уже все закончилось, сняли последствия обстрела», — пояснил корреспонденту АН военкор, комментируя инфоповод.