Госстат Украины сообщил о сокращении численности населения страны

По данным на 1 июля 2018 года, на Украине проживают 42 миллиона 260 тысяч человек. Это значит, что за первое полугодие численность населения сократилась, сообщает украинский Госстат.

По информации Государственной службы статистики Украины, за первое полугодие текущего года численность украинского населения сократилась на 122,5 тысячи человек. Укргосстат также приводит данные, что на каждые 100 человек умерших в стране приходится лишь 55 родившихся.

Графы с названием «прирост населения» в таблице, опубликованной украинским статистическим ведомством, содержат отрицательные значения. Предпосылок для роста населения пока не наблюдается, сообщает RT.