Украинские журналисты оценили внешний вид и сервис в поезде "Херсон-Москва". Они решили, что в столицу отравляют разваливающиеся поезда, чтобы уменьшить поток уезжающих в Россию украинцев.

На фото, которые были опубликованы в прессе, показан обшарпанный, ржавый вагон с облупившейся краской. Отмечается, что , если движение поездов отменить не удается, то их нарочно делают такими, чтобы ни россияне, ни украинцы пользоваться ими не захотели, цитирует журналистов РИА Новости. В поезде душно, мокрое и грязное постельное белье, проводники постоянно пьяны.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал данную им ранее информацию о возможности прекращения железнодорожного и автобусного сообщения России и Незалежной.