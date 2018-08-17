Саакашвили рассказал, когда и зачем вернется на Украину
17 августа 2018, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший президент Грузии, ставший затем бывшим губернатором Одесской области, Михаил Саакашвили заявил, что обязательно вернется на Украину, и рассказал, когда и при каких условиях это произойдет.
В настоящее время Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства указом, подписанным лично Петром Порошенко. После этого он был депортирован в Польшу. Кроме того, опальному грузину запрещен въезд на территорию Украины до 2021 года.
«Естественно, я буду возвращаться на Украину. Как только Порошенко уйдет, я восстановлю украинское гражданство через суд. По отношению ко мне было нарушено все. Но я добьюсь, чтобы люди, подделывавшие мою подпись и анкету, запугивавшие судей и свидетелей, отвечали в установленном законом порядке», - заявил Михаил Саакашвили.
Кроме того, партия Саакашвили примет участие в парламентских выборах, которые состоятся на Украине осенью следующего года, сообщает РИА Новости.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес