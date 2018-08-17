Меркель считает постоянный диалог с Россией оправданным
17 августа 2018, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Широкий спектр общих проблем делает оправданным постоянный диалог с Россией, заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель. Завтра в Германии она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Количество проблем, которыми мы занимаемся, оправдывает постоянный диалог. Спектр этих проблем охватывает множество вопросов, от Сирии и Украины до вопросов экономического сотрудничества», - заявила Ангела Меркель сегодня на пресс-конференции в Берлине накануне переговоров с российским лидером.
Канцлер ФРГ также добавила, что завтра хочет продолжить этот диалог. Президент России Владимир Путин прибудет на переговоры с Ангелой Меркель из Вены, куда он приглашен на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает РИА Новости.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес