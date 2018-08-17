Меркель считает постоянный диалог с Россией оправданным

Широкий спектр общих проблем делает оправданным постоянный диалог с Россией, заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель. Завтра в Германии она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Количество проблем, которыми мы занимаемся, оправдывает постоянный диалог. Спектр этих проблем охватывает множество вопросов, от Сирии и Украины до вопросов экономического сотрудничества», - заявила Ангела Меркель сегодня на пресс-конференции в Берлине накануне переговоров с российским лидером.

Канцлер ФРГ также добавила, что завтра хочет продолжить этот диалог. Президент России Владимир Путин прибудет на переговоры с Ангелой Меркель из Вены, куда он приглашен на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает РИА Новости.