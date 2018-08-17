На Украине издали книгу с Крымом в составе России

На Украине детская книга «Растительный мир» одного из украинских издательств вышла с иллюстрацией, на которой Крым обозначен как российская территория. Понятное дело, книгу скоро снимут с продажи.

Как пояснили в издательстве, произошла ошибка по вине дизайнера, книгу будут редактировать.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.