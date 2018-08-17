В Тбилиси теперь будет работать российский визовый центр

Российский визовый центр (РВЦ) начал работу в столице Грузии сегодня утром. Центр будет принимать заявления от граждан этой страны и других государств и лиц без гражданства, обращающихся за визами для въезда в РФ.

Желающие получить визу теперь не будут стоять в очередях у секции интересов России при посольстве Швейцарии. Их будут обслуживать 16 приемных окон. Клиентам нужно будет предварительно записаться через сайт, где можно будет выбрать удобное время подачи документов.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил уверенность, что центр обеспечит гражданам страны дополнительный комфорт при получении консульских услуг.

Напомним, визовый режим между Российской Федерацией и Грузией был введен в 2000 году. Весной 2012 года Тбилиси в одностороннем порядке отменил визы для граждан России.