«Зачистка» украинскими силовиками воюющих в Донбассе националистов, в том числе боевиков запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», не означает, что Киев взял курс на мирное урегулирование. Такую точку зрения высказал российский военный корреспондент Семен Пегов.

В июле штаб операции Киева в Донбассе издал приказ, который предусматривает вывод всех добровольческих соединений из зоны конфликта. Впоследствии в СМИ начали появляться сообщения об операциях Службы безопасности Украины по разоружению данных подразделений.

Семен Пегов отметил в статье, опубликованной «Русской весной», что демонстративная «зачистка» ультраправых призвана создать для ополченцев ДНР и ЛНР образ врага, к которому они не привыкли. Этот враг, так же, как защитники Донбасса, противостоит «бандеровцам». Пегов спрогнозировал, что в сознании бойцов ополчения возникнет «психолого-ментальный барьер», перешагнуть через который смогут не все.

Еще одно опасное последствие уходов нацбатов из Донбасса – повышение общего уровня подготовки воюющих с армиями республик сил. После вывода добровольческих подразделений на поле боя останутся реальные специалисты, отметил автор процитированного материала.