На Украине озвучили новый способ снятия «блокады», которую Россия якобы ввела в отношении Киева на Азовском море. По данному вопросу высказался Олег Жданов, бывший офицер Генштаба Вооруженных сил страны.

Жданов полагает, что украинские власти должны сначала денонсировать действующее соглашение о статусе моря. После этого киевским чиновникам необходимо убедить страны Каспийского бассейна в том, что им необходим транзит через Азов, процитировало экс-офицера издание ФАН. По словам Жданова, описанные им действия являются «ключиком» к снятию «блокады», поскольку Москва отказать в транзите не сможет.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали привлечь для борьбы с Россией на Азовском море силы Североатлантического альянса. Немецкий политолог Александр Рар, комментируя эти заявления, отметил, что Киеву надеяться на помощь НАТО не следует.