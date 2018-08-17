Экс-офицер Генштаба ВСУ отыскал «ключик» для снятия «российской блокады» Азова
17 августа 2018, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине озвучили новый способ снятия «блокады», которую Россия якобы ввела в отношении Киева на Азовском море. По данному вопросу высказался Олег Жданов, бывший офицер Генштаба Вооруженных сил страны.
Жданов полагает, что украинские власти должны сначала денонсировать действующее соглашение о статусе моря. После этого киевским чиновникам необходимо убедить страны Каспийского бассейна в том, что им необходим транзит через Азов, процитировало экс-офицера издание ФАН. По словам Жданова, описанные им действия являются «ключиком» к снятию «блокады», поскольку Москва отказать в транзите не сможет.
Ранее сообщалось, что на Украине призвали привлечь для борьбы с Россией на Азовском море силы Североатлантического альянса. Немецкий политолог Александр Рар, комментируя эти заявления, отметил, что Киеву надеяться на помощь НАТО не следует.
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