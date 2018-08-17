Эксперт рассказал, почему мог обрушиться мост в Генуе

Эксперт высказался о вероятной причине обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе. Своим мнением поделился в пятницу, 17 августа, профессор Генуэзского университета Антонио Бренчик.

По мнению специалиста, причиной трагедии может быть разрушение одной из диагональных опор, которые являются частью конструкции виадука, передает РИА "Новости".

Бренчик подчеркнул, что имеются некоторые видеоматериалы и прочие свидетельства, которые заставляют экспертов, ведущих расследование, думать именно в этом направлении. Ученый, как уточняется, не раз выступал с критикой конструкции "моста Моранди".

Обрушение произошло в минувший вторник. Погибли 38 человек.