Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением в Генуе автодорожного моста

Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Спар заявил сегодня, что в европейских институтах в Брюсселе был объявлен траур в связи с обрушением автодорожного моста в итальянском городе Генуя.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер принял решение приспустить до 19 августа флаги европейских государств перед институтами ЕС в столице Бельгии, передает ТАСС.

Напомним, во вторник на этой неделе внезапно рухнул длинный пролет моста, на котором находилась часть скоростной трассы из Генуи в Савону. В момент случившегося по конструкции передвигались не менее 30 легковых машин и три грузовика. Погибли 38 человек.