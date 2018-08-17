Глава Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал санкции против его страны. По словам политика, ограничения, введенные другими государствами в отношении КНДР, являются по-настоящему "разбойническими".

Ким Чен Ын убежден, что санкции были приняты для того, чтобы "задушить народ Северной Кореи", передает в пятницу, 17 августа, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер добавил, что строительство прибрежного туристического района Вонсан-Калма станет ответом враждебным силам. Ким Чен Ын уверен, что если данный проект будет успешно завершен, то КНДР продемонстрирует всему всю мощь народа, армии и партии страны.