Ким Чен Ын заявил, что санкции против КНДР являются "разбойническими"
17 августа 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал санкции против его страны. По словам политика, ограничения, введенные другими государствами в отношении КНДР, являются по-настоящему "разбойническими".
Ким Чен Ын убежден, что санкции были приняты для того, чтобы "задушить народ Северной Кореи", передает в пятницу, 17 августа, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер добавил, что строительство прибрежного туристического района Вонсан-Калма станет ответом враждебным силам. Ким Чен Ын уверен, что если данный проект будет успешно завершен, то КНДР продемонстрирует всему всю мощь народа, армии и партии страны.
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