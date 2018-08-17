Американский конгрессмен Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг России
17 августа 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
Американский конгрессмен Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг России. Политик призвал покончить с военной риторикой. Член конгресса написал в колонке для RealClear Politics, что масс-медиа, "потерявшие связь с реальностью" политики и чиновники заставляют нормальных американцев верить в продолжение холодной войны и убеждают их в том, что вести диалог с россиянами — это преступление.
Политик отметил, что в США его соотечественников "заставляют" бояться каждого россиянина в США. Томас Масси подчеркнул, что простым американцам даже не интересен навязываемый демократами и СМИ после избрания президента Дональда Трампа предполагаемый "обширный российский заговор", - сообщает РИА Новости.
Конгрессмен уверен, что трудолюбивые граждане Штатов обеспокоены вопросами, связанными с работой, оплатой счетов, будущим для своих детей.
Масси в своей статье перечислил реальные угрозы США, среди которых госдолг, отсутствие безопасности на границах и радикальный исламский терроризм.
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