Власти Крыма предложили пустить поезд дружбы в Берлин

В пятницу, 17 августа, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов предложил пустить поезд дружбы с полуострова в Берлин. Путь должен пролегать через Москву.

Политик отметил, что мост через Керченский пролив возведен и машины успешно передвигаются по нему. В будущем году рабочие закончат строительство железной дороги, поэтому следует подумать над запуском поезда дружбы Берлин – Москва – Симферополь, передает РИА "Новости".

Зырянов в рамках встречи с немецкой делегацией, прибывшей в Крым, подчеркнул, что для российской стороны налаживание дружеских отношений с Германией является невероятно важным.