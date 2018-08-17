Власти Крыма предложили пустить поезд дружбы в Берлин
17 августа 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 17 августа, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов предложил пустить поезд дружбы с полуострова в Берлин. Путь должен пролегать через Москву.
Политик отметил, что мост через Керченский пролив возведен и машины успешно передвигаются по нему. В будущем году рабочие закончат строительство железной дороги, поэтому следует подумать над запуском поезда дружбы Берлин – Москва – Симферополь, передает РИА "Новости".
Зырянов в рамках встречи с немецкой делегацией, прибывшей в Крым, подчеркнул, что для российской стороны налаживание дружеских отношений с Германией является невероятно важным.
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