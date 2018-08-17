В Госдуме высказались насчет идеи депутата Рады ввести визовый режим с РФ

В пятницу, 17 августа, в Госдуме высказались о предложении депутата Верховной рады Украины ввести с Россией визовый режим. Ранее украинский политик заявил, что такое нововведение будет целесообразным.

Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев не исключил, что депутат Рады Юрий Чижмарь мог произнести такие слова в связи с грядущими парламентскими выборами на Украине. По словам российского политика, украинские власти могут проводить различные акции для того, чтобы обратить внимание на себя.