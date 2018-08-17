В Госдуме высказались насчет идеи депутата Рады ввести визовый режим с РФ

В пятницу, 17 августа, в Госдуме высказались о предложении депутата Верховной рады Украины ввести с Россией визовый режим. Ранее украинский политик заявил, что такое нововведение будет целесообразным.
Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев не исключил, что депутат Рады Юрий Чижмарь мог произнести такие слова в связи с грядущими парламентскими выборами на Украине. По словам российского политика, украинские власти могут проводить различные акции для того, чтобы обратить внимание на себя.
Свищев, однако, рассчитывает на то, что Киев все же не введет визовый режим, поскольку в этом случае фактически "прострелит себе ногу". Дело в том, что сейчас миллионы граждан Украины работают на российской территории, а вышеуказанные меры способны привести к настоящему социальному взрыву, передает RT
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