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NASA напомнило об астероиде, названном в честь "королевы соула" Ареты Франклин
17 августа 2018, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
В NASA напомнили об астероиде, названном в честь легендарной американской певицы Ареты Франклин. Артистка, исполнявшая композиции в жанрах соул, госпел и ритм-энд-блюз скончалась накануне в США.
Сотрудники NASA заявили, что невероятно опечалены новостью об уходе из жизни Ареты Франклин, однако отметили, что астероид, названный в честь артистки, будет и дальше вращаться вокруг Марса. Об этом сообщили сотрудники управления в социальной сети Twitter.
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