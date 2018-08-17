В NASA напомнили об астероиде, названном в честь легендарной американской певицы Ареты Франклин. Артистка, исполнявшая композиции в жанрах соул, госпел и ритм-энд-блюз скончалась накануне в США.

Сотрудники NASA заявили, что невероятно опечалены новостью об уходе из жизни Ареты Франклин, однако отметили, что астероид, названный в честь артистки, будет и дальше вращаться вокруг Марса. Об этом сообщили сотрудники управления в социальной сети Twitter.