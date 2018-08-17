Власти Аргентины не оставляют попыток найти исчезнувшую подлодку "Сан-Хуан"
17 августа 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Аргентины не оставляют попыток найти исчезнувшую 15 ноября прошлого года подводную лодку "Сан-Хуан". Для этих целей были наняты сотрудники американской компании под названием Ocean Infinity.
В аргентинском Минобороны подчеркнули, что страна заплатит специалистам из США вознаграждение только в том случае, если они найдут субмарину, передает ТАСС. Общий бюджет данной операции Ocean Infinity оценила в 7,5 миллиона долларов.
Напомним, на борту подлодки "Сан-Хуан", переставшей выходить на связь в ноябре 2017 года, находились 44 члена экипажа. 30 ноября ВМС Аргентины заявили о прекращении спасательной операции, однако поиски самой субмарины продолжаются до настоящего момента.
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