Власти Аргентины не оставляют попыток найти исчезнувшую 15 ноября прошлого года подводную лодку "Сан-Хуан". Для этих целей были наняты сотрудники американской компании под названием Ocean Infinity.

В аргентинском Минобороны подчеркнули, что страна заплатит специалистам из США вознаграждение только в том случае, если они найдут субмарину, передает ТАСС. Общий бюджет данной операции Ocean Infinity оценила в 7,5 миллиона долларов.

Напомним, на борту подлодки "Сан-Хуан", переставшей выходить на связь в ноябре 2017 года, находились 44 члена экипажа. 30 ноября ВМС Аргентины заявили о прекращении спасательной операции, однако поиски самой субмарины продолжаются до настоящего момента.