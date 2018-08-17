В НАТО предрекли мировую катастрофу из-за военного конфликта Запада с Россией

Военное столкновение между Западом и Российской Федерацией обернется катастрофой для всего мира. Такую точку зрения в разговоре с сотрудниками немецких СМИ озвучил представитель НАТО Манфред Хофманн.

Газета Der Tagesspiegel опубликовала заметку, в которой идет речь о гипотетическом конфликте Североатлантического альянса с РФ на территории Прибалтики. «Российское вторжение» в регион готовы отразить 35 тысяч военных НАТО, дислоцирующихся в Польше. Этой группировкой командует генерал Манфред Хофманн.

Хофманн в беседе с корреспондентом издания отметил, что не рассматривает всерьез возможность нападения сил РФ. Генерал добавил, что война с Москвой стала бы катастрофой не только для Европы, но и всего мира. Представитель альянса призвал к развитию диалога с Россией. По его мнению, она должна стать партнером западных государств.