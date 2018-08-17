В Индии число жертв наводнений возросло до 106 человек

Число жертв наводнения в индийском штате Керала на сегодняшний день достигло отметки в 106 человек. Более 150 тысяч человек лишились крыши над головой, сообщают местные экстренные службы.

Главный министр Керала Пинарайи Виджаян сообщал о затоплении 80 дамб до критического уровня, он призвал местных жителей быть готовыми к эвакуации, передает ФБА Экономика Сегодня.

В связи со стихийным бедствием, в Керале были открыты 1.3 тысячи лагерей для тех, кто пострадал от наводнения. На данный момент в них находятся порядка 147 тысяч человек.

В результате наводнений затопило сотни домов, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре Кералы. Впервые в истории штата были открыты 35 из 39 речных дамб для снижения уровня воды.