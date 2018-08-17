Озвучены данные о ликвидации ополченцами атаковавших ДНР украинских снайперов

Бойцы самопровозглашенной ДНР ликвидировали украинских снайперов, атаковавших их позиции. Соответствующую информацию озвучил в ходе разговора с журналистами Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии народной республики.

По словам представителя ДНР, вооруженное столкновение произошло в районе села Ленинское, где снайперская пара противника убила одного ополченца. Его сослуживцы уничтожили киевских силовиков ответным огнем.

Безсонов добавил, что Ленинское и село Саханка подверглись обстрелу из гранатометов. Согласно сведениям, имеющемся в распоряжении армии ДНР, в атаке были задействованы украинские морские пехотинцы.

Ранее в интернете появилось видео, на котором продемонстрировано уничтожение киевской беспилотной авиацией позиций защитников Донбасса. Данные кадры опубликовал депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, представляющий в парламенте соседнего государства националистические силы.