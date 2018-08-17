Пентагон заподозрил, что Китай тренируется наносить удары по США

В американском оборонном ведомстве подозревают, что Китай тренируется наносить удары по США и их союзникам. Соответствующая информация содержится в докладе по вооруженным силам КНР в 2018 году.

В Пентагоне подчеркнули, что за минувшие три года китайские вооруженные силы очень быстро получали опыт проведения военных операций в морских районах, которые являются стратегически важными. В ведомстве не исключают, что военные КНР все это время учились наносить удары по Соединенным Штатам и прочим странам.

Как уточняет РИА "Новости", в докладе также говорится, что американская сторона пока не понимает, какой сигнал Пекин своими действиями пытается направить Вашингтону.