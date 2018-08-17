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Пентагон заподозрил, что Китай тренируется наносить удары по США

17 августа 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

Пентагон заподозрил, что Китай тренируется наносить удары по США
фото: pixabay.com

В американском оборонном ведомстве подозревают, что Китай тренируется наносить удары по США и их союзникам. Соответствующая информация содержится в докладе по вооруженным силам КНР в 2018 году.

США и Китай встретятся на втором раунде торговых переговоров

США и Китай встретятся на втором раунде торговых переговоров

В Пентагоне подчеркнули, что за минувшие три года китайские вооруженные силы очень быстро получали опыт проведения военных операций в морских районах, которые являются стратегически важными. В ведомстве не исключают, что военные КНР все это время учились наносить удары по Соединенным Штатам и прочим странам.

Как уточняет РИА "Новости", в докладе также говорится, что американская сторона пока не понимает, какой сигнал Пекин своими действиями пытается направить Вашингтону.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Лукашенко отметил, что Кадыров "внес значительный вклад в дело укрепления дружбы между российским регионом и Белоруссией".

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Один из самых популярных российских исполнителей Дима Билан сделал удивительное откровенное признание. Артист иногда покупает одежду в секон-хэнде и носит в ухе серьгу с черным бриллиантом.

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//Общество

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Очевидцы сообщают, что актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета

Очевидцы сообщают, что актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета

Актер Алексей Панин вновь попал в центр скандала. Согласно последней информации, артист, находясь в состоянии опьянения, устроил дебош на борту самолета, который вылетал из Симферополя в Москву.

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Пентагон перенесет военный парад в Вашингтоне на 2019 год

Пентагон перенесет военный парад в Вашингтоне на 2019 год

Министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, который хотел организовать президент страны Дональд Трамп, сообщает Пентагон.

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В Раде заявили, что граждане РФ обязаны получать визу для посещения Украины

В Раде заявили, что граждане РФ обязаны получать визу для посещения Украины

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«Дверь открыта»: Госдеп США готов к диалогу с Россией

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В Роспотребнадзоре сообщили, на что обратить внимание при выборе школьной формы

В Роспотребнадзоре сообщили, на что обратить внимание при выборе школьной формы

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Киев подготовил запрет на транспортное сообщение с Россией

Киев подготовил запрет на транспортное сообщение с Россией

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В Россию отправили тела трех погибших в Таджикистане альпинистов

В Россию отправили тела трех погибших в Таджикистане альпинистов

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Фантастическая победа«Зенита» (Санкт-Петербург) над«Динамо» (Минск) 8:1

Фантастическая победа«Зенита» (Санкт-Петербург) над«Динамо» (Минск) 8:1

Ответный матч состоялся на стадионе «Петровский» 16 августа. УЕФА обязал «Зенит» провести домашний матч квалификации без зрителей. Это решение связано с поведением болельщиков во время матча против «РБ Лейпциг».

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США обвиняют Украину в предательстве из-за торговли с Китаем

США обвиняют Украину в предательстве из-за торговли с Китаем

Украина продала двигатели для боевых самолетов в Китай, что, в свою очередь, противоречит интересам США. Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Times.

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Эстония утвердила проект границы с РФ стоимостью €190 млн

Эстония утвердила проект границы с РФ стоимостью €190 млн

Правительство Эстонии утвердило смету строительства границы с Российской Федерацией вплоть до 2026 года. Об этом сегодня сообщается на сайте эстонского кабинета министров.

//В мире

Пентагон заподозрил, что Китай тренируется наносить удары по США

Пентагон заподозрил, что Китай тренируется наносить удары по США

В американском оборонном ведомстве подозревают, что Китай тренируется наносить удары по США и их союзникам. Соответствующая информация содержится в докладе по вооруженным силам КНР в 2018 году.

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Депутат Рады набросился на коллегу, сообщившего о посещении им гей-парадов

Депутат Рады набросился на коллегу, сообщившего о посещении им гей-парадов

Депутаты Верховной Рады Украины Сергей Шахов и Игорь Мосийчук подрались из-за гей-парада. Мосийчук в эфире телеканала "Прямой" потребовал извинений от Шахова, публично заявившего о том, что он посещает гей-парады.

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МВД сообщило о дорожном конфликте в Москве между водителями Porsche и такси

МВД сообщило о дорожном конфликте в Москве между водителями Porsche и такси

В московском управлении МВД в четверг вечером сообщили о дорожном конфликте со стрельбой между водителями автомобиля Porsche и такси. Инцидент произошел в районе Рязанского проспекта.

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Марию Дубовик перевели из СИЗО под домашний арест

Марию Дубовик перевели из СИЗО под домашний арест

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Порошенко и Меркель сегодня обсуждали «Северный поток 2»

Порошенко и Меркель сегодня обсуждали «Северный поток 2»

Украинский президент Пётр Порошенко в четверг, 16 августа, по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вызовы безопасности, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток — 2».

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Видео посадки боевых самолетов на трассе под Хабаровском

Видео посадки боевых самолетов на трассе под Хабаровском

Видео посадки боевых самолетов на трассе под Хабаровском сделали очевидцы - жители Хабаровского края. Для проведения летных учений "Восток-2018" специально перекрывали участок автотрассы Хабаровск – Лидога – Ванино.

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Украина начнет судить жителей ДНР и ЛНР как террористов

Украина начнет судить жителей ДНР и ЛНР как террористов

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Бузова перед сольным концертом в Крыму отправилась в Свято-Троицкий монастырь

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Российская певица Ольга БУЗОВА приехала в Крым, где она даст сольный концерт. Однако перед этим она отправилась в Свято-Троицкий монастырь.

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Личный врач британской королевы Елизаветы II погиб в ДТП

Личный врач британской королевы Елизаветы II погиб в ДТП

Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в дорожно-транспортном происшествии. 67-летний доктор монарха Соединённого Королевства ехал на велосипеде по центру Лондона.

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Певица Жасмин растрогала сеть, показав взрослого сына - красавца

Певица Жасмин растрогала сеть, показав взрослого сына - красавца

Певица Жасмин - многодетная мама, ее старшему сыну Михаилу иполнился 21 год. Артистка опубликовала в Instagram фото с Мишей, чем растрогала своих поклонников: "Хороший парень, по глазам видно..."

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Крымские власти высказались о плане Киева ограничить транспортное сообщение с РФ

Крымские власти высказались о плане Киева ограничить транспортное сообщение с РФ

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский прокомментировал планы Украины, анонсированные украинским министром Владимиром Омельяном, по ограничению транспортного сообщения с Россией.

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Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь

Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь

Гидрометцентр дал прогноз погоды в разных регионах России на сентябрь. По прогнозу синоптиков, на большей части Центрального федерального округа, Южного и Северокавказского первый месяц осени ожидается теплым.

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Фигурантку дела «Нового величия» Павликову выпустили из СИЗО

Фигурантку дела «Нового величия» Павликову выпустили из СИЗО

Дорогомиловский суд Москвы выпустил из СИЗО Анну Павликову, которая является фигурантом дела об экстремистской организации «Новое величие». Теперь Павликова будет находиться под домашним арестом.

//Культура

В США скочалась легенда соула Арета Франклин

В США скочалась легенда соула Арета Франклин

В США скончалась звезда рок-н-ролла Арета Франклин. Певица, признанная Королевой соула, умерла на 77 году жизни. Арета Франклин тяжело болела. Она умерла в своем доме в Детройте в окружении близких родственников.

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Появились данные о разработке экономического «супероружия» США против Москвы

Появились данные о разработке экономического «супероружия» США против Москвы

Конгрессмены США работают над законопроектом, который должен стать экономическим «супероружием» Вашингтона против России. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в российском сегменте интернета.

//Культура

Сегодня вспоминают Веру Глаголеву

Сегодня вспоминают Веру Глаголеву

Сегодня вспоминают народную артистку России Веру Глаголеву. Талантливая актриса и режиссер умерла 16 августа 2017 года после тяжелой болезни. Дочери Глаголевой вспоминают о маме каждый день. Они не могут смириться...

//Общество

Найти преступника

Найти преступника

ФСБ России просит оказать содействие в размещение информации о разыскиваемом преступнике (запрос в приложение) ФСБ РФ расследовано уголовное дело в отношении группы лиц, организовавших в г. Москве ячейку («джамаат») запрещённой на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство».

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Россия потратит сотни миллионов на восстановление купола Капитолия в Гаване

Россия потратит сотни миллионов на восстановление купола Капитолия в Гаване

Россия, как и обещала, поможет Кубе в реставрации Национального Капитолия в Гаване. На восстановление золотого покрытия купола Капитолия будет потрачено 642 миллиона рублей из федерального бюджета.

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Обнародовано видео уничтожения украинскими дронами позиций ополченцев Донбасса

Обнародовано видео уничтожения украинскими дронами позиций ополченцев Донбасса

В интернете появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение украинскими боевыми дронами позиций ополчения Донбасса. Ролик обнародовал депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош.

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СКР: суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова

СКР: суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова

Суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова. По версии следствия, Евгений Арапов со своим заместителем получил 600 тысяч рублей от гендиректора одной из коммерческих организаций.

//В мире

Украинская прокуратура потребовала посадить Януковича на 15 лет

Украинская прокуратура потребовала посадить Януковича на 15 лет

Генпрокуратура Украины потребовала приговорить бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте украинского надзорного ведомства.

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Супруга перевозит Шумахера на испанский остров

Супруга перевозит Шумахера на испанский остров

Супруга легендарного немецкого автогонщика 49-летнего Михаэля Шумахера Коринна купила дом на испанском острове Мальорка для того, чтобы продолжить там восстановление мужа.

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Армия ДНР раскрыла обман сообщивших о «захвате» территорий Донбасса Киевом ВСУ

Армия ДНР раскрыла обман сообщивших о «захвате» территорий Донбасса Киевом ВСУ

Сообщение командования Вооруженных сил Украины о том, что военным удалось взять под свой контроль 15 квадратных километров территории в зоне конфликта в Донбассе, является ложью. Об этом заявили в армии ДНР.

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Как лидер "Ленинграда" Шнуров отметил развод с Матильдой

Как лидер "Ленинграда" Шнуров отметил развод с Матильдой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его бывшая супруга Матильда отметили развод. Больше они не пара. В день развода бывшие супруги в суд не ходили. Матильду видели в ресторане. А Сергей Шнуров путешествует.

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Фермерский комбайн подорвался на противопехотной мине под Антрацитом в ЛНР

Фермерский комбайн подорвался на противопехотной мине под Антрацитом в ЛНР

Взрыв произошел поздно вечером накануне. Комбайн переезжал с одного поля на другое. Во время движения по грунтовке сельскохозяйственная машина своим правым колесом и наехала на боеприпас.

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Прогноз и мнение: как изменится курс доллара к 1 сентября

Прогноз и мнение: как изменится курс доллара к 1 сентября

Почти треть россиян вообще не интересует курса доллара. 54 % наших соотечественников не следят за новостями с валютной биржи. Для 33% россиян рубль все еще является лучшим средством хранения сбережений.

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Турчак отметил успешную реализацию партпроектов «Единой России» в Севастополе

Турчак отметил успешную реализацию партпроектов «Единой России» в Севастополе

В Севастополе активно реализуются партпроекты «Единой России» «Городская среда» и «Культура малой Родины». Об этом в ходе рабочей поездки в Крым заявил глава Генсовета политической организации Андрей Турчак.

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В Новоазовском районе отец Феодосий стал именем нарицательным. Теперь это что-то типа ругательства среди тех, кто с ним был знаком. А когда-то его называли «братюшкой» за бесстрашие. Феодосий представлялся священнослужителем и проводил настоящие религиозные обряды на передовой под обстрелами.

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Украина включила Прилепина в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны

Украинские власти включили российского писателя Захара Прилепина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в украинском Минкультуры.

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