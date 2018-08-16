Депутат Рады набросился на коллегу, сообщившего о посещении им гей-парадов

Депутаты Верховной Рады Украины Сергей Шахов и Игорь Мосийчук подрались на глазах всех жителей Украины из-за гей-парада. Шахов - нардеп от группы "Воля народа", Мосийчук - от "Радикальной партии". Мосийчук в эфире украинского телеканала "Прямой" потребовал извинений от Шахова, публично заявившего о том, что он посещает гей-парады. МВД Украины сообщило данные об участниках «Марша равенства» в Киеве

Сначала нардепы обменялись взаимными оскорблениями, а потом разодрались в студии телеканала. В сообщении телеканала "Прямой" говорится, что драка между депутатами продолжилась в лифте, после выхода из студии, - передает РИА Новости.

Гей-парады - сейчас актуальная тема для Украины. Стремятся в ЕС. Украинский телеканал NewsOne ранее сообщил на своем сайте, что Мосийчук на прошлой неделе после эфира устроил драку с депутатом от "Блока Петра Порошенко" Сергеем Лещенко, в ходе конфликта нардепы затронули тему участия в гей-парадах.

Напомним, организовав в июне прошлого года гей-парад в Киеве, украинцы сдали экзамен на преданность европейским ценностям. Такое мнение высказала вице-спикер Верховной Рады.

Запад дает рекомендации Украине, как провести Марш равенства (гей-парад) в Киеве. Депутаты Европейского парламента советуют украинским властям присоединиться к акции ЛГБТ-сообщества, а президенту Украины Петру Порошенко, членам правительства и депутатам Верховной Рады «встать в его первых рядах».