Порошенко и Меркель сегодня обсуждали «Северный поток 2»

Украинский президент Пётр Порошенко в четверг, 16 августа, по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вызовы безопасности, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток — 2». Газопровод «Северный поток-2» получил все разрешения в России

Что конкретно говорил Порошенко немецкому канцлеру по поводу газопровода, по которому российский газ напрямую будет подаваться в Германию, пресс-служба украинского президента не сообщила.

Кроме реализации газопровода, Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и усилия по обеспечению прогресса в мирном урегулировании. Еще Порошенко и Меркель затронули вопрос освобождения украинских заключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Лидеры двух стран также обсудили график следующих разговоров с целью развития отношений между двумя странами.