Украина начнет судить жителей ДНР и ЛНР как террористов

Верховный суд Украины принял решение судить жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР по террористическим статьям в отсутствие официального признания республик террористическими организациями.

Решение принято в ходе рассмотрения кассационной жалобы прокурора на постановление апелляционного суда Донецкой области от 10 мая 2017 года, оставившего без изменения решение Дзержинского горсуда, признавшего женщину виновной в передаче находившемуся в Горловке лицу информации о подразделениях ВСУ в Торецке, - сообщает Взгляд.

Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, заявила, что для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины («создание террористической группы или террористической организации») не требуется решение органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической.