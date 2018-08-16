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Украина начнет судить жителей ДНР и ЛНР как террористов
16 августа 2018, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]
Верховный суд Украины принял решение судить жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР по террористическим статьям в отсутствие официального признания республик террористическими организациями.
Решение принято в ходе рассмотрения кассационной жалобы прокурора на постановление апелляционного суда Донецкой области от 10 мая 2017 года, оставившего без изменения решение Дзержинского горсуда, признавшего женщину виновной в передаче находившемуся в Горловке лицу информации о подразделениях ВСУ в Торецке, - сообщает Взгляд.
Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, заявила, что для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины («создание террористической группы или террористической организации») не требуется решение органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической.
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