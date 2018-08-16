Обнародовано видео уничтожения украинскими дронами позиций ополченцев Донбасса

В интернете появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение украинскими боевыми дронами позиций ополчения Донбасса. Ролик выложил Дмитрий Ярош, бывший лидер «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация»).

Как уточнил Ярош на своей странице в Facebook, аппараты, принявшие участие в налете на защитников Донбасса, принадлежат одному из воюющих в регионе добровольческих соединений. По данным автора поста, в ходе нескольких вылетов беспилотники ранили четырех ополченцев и уничтожили боевую технику. Когда и в каком районе были осуществлены атаки, Дмитрий Ярош не уточнил.

Ранее в четверг сообщалось, что армия самопровозглашенной ДНР раскрыла обман командования Вооруженных сил Украины. В Киеве утверждают, что военные якобы захватили 15 тысяч квадратных километров территории Донбасса.