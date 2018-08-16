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Украинская прокуратура потребовала посадить Януковича на 15 лет
16 августа 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Генпрокуратура Украины потребовала приговорить бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте украинского надзорного ведомства. На суде в Киеве прокурор заявил о том, что "миллионы украинцев доверили Януковичу свое будущее, но он предал". "Как последний трус он покинул страну на произвол судьбы и сбежал", - заявил гособвинитель.
Новые власти Украины завели дело в отношении Януковича после госпереворота в 2014 году.
Обвинение потребовало признать Януковича виновным в госизмене, пособничестве в изменении границ Украины и ведении агрессивной войны. Изначально прокуратура хотела для Януковича пожизненного заключения. Прения сторон в суде продолжатся 13 сентября.
Суд над Януковичем проходит в заочном режиме, так как бывший украинский президент находится в России. Янукович свою вину отрицает. Киевский суд отказывается рассматривать ключевые документы о трагических событиях на Майдане, такие как протоколы допроса грузинских снайперов, не принимает во внимание заключения ведущих зарубежных экспертов о том, что Янукович не призывал к силовому подавлению беспорядков.
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