Армия ДНР раскрыла обман сообщивших о «захвате» территорий Донбасса Киевом ВСУ

Сообщение командования Вооруженных сил Украины о том, что военным удалось взять под свой контроль 15 квадратных километров территории в зоне конфликта в Донбассе, является ложью. С таким заявлением выступили в армии ДНР.

Информацию, о которой идет речь, штаб ВСУ распространил в четверг. В силовых структурах самопровозглашенной республики отметили, что эти сведения не соответствуют действительности, пишет «Русская весна». В заявлении командования армии непризнанного государства отмечается, что украинские подразделения способны «захватывать» только села в «серой зоне», разделяющий противоборствующие стороны. В данных населенных пунктах нет сил ополчения.

Ранее сегодня сообщалось, что в 24-й бригаде ВСУ предрекли скорый «штурм Донбасса». Соответствующий прогноз сделал военнослужащий соединения, ставший собеседником журналистов.