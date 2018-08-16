Армия ДНР раскрыла обман сообщивших о «захвате» территорий Донбасса Киевом ВСУ
16 августа 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сообщение командования Вооруженных сил Украины о том, что военным удалось взять под свой контроль 15 квадратных километров территории в зоне конфликта в Донбассе, является ложью. С таким заявлением выступили в армии ДНР.
Информацию, о которой идет речь, штаб ВСУ распространил в четверг. В силовых структурах самопровозглашенной республики отметили, что эти сведения не соответствуют действительности, пишет «Русская весна». В заявлении командования армии непризнанного государства отмечается, что украинские подразделения способны «захватывать» только села в «серой зоне», разделяющий противоборствующие стороны. В данных населенных пунктах нет сил ополчения.
Ранее сегодня сообщалось, что в 24-й бригаде ВСУ предрекли скорый «штурм Донбасса». Соответствующий прогноз сделал военнослужащий соединения, ставший собеседником журналистов.
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