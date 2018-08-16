Украина включила Прилепина в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны
16 августа 2018, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские власти включили российского писателя Захара Прилепина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. О внесении трех человек, в том числе Прилепина, в обновленный "черный список", сообщили в украинском Минкультуры.
Они внесены на основании обращения совета нацбезопасности Украины, СБУ, а также совета по вопросам телевидения и радиовещания. Всего в украинский "черный список" внесены около 140 человек.
Напомним, писатель Захар Прилепин принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик. В июле он ушел из командования ДНР. Прилепин дал высокую оценку деятельности властей ДНР и ЛНР, отметив, что их главы в условиях вооруженного конфликта с Киевом смогли нормализовать ситуацию в экономической и социальных сферах.
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