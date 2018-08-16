Песков раскрыл детали визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии‍

Во время своего последнего визита в Вену президент России Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин с удовольствием принял это приглашение, отметил Дмитрий Песков. Церемония бракосочетания Карин Кнайсль запланирована на 18 августа в Вене, и российский президент намерен посетить мероприятие по пути в Германию, где у него состоятся переговоры с Ангелой Меркель.

Дмитрий Песков также уточнил, что бракосочетание министра иностранных дел Австрии имеет формат частного мероприятия, и протокол на нем не предусмотрен. А вот секретный секрет, что же глава российского государства подарит Карин Кнайсль на свадьбу, пресс-секретарь раскрывать пока не стал, сообщает РИА Новости.