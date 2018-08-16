Американские СМИ объединяются против Трампа
16 августа 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Более 350 печатных и сетевых изданий США намерены 16 августа принять участие в акции против политики Дональда Трампа в отношении СМИ. По их мнению, нужно дать отпор объявленной «войне со свободной прессой».
Американское издание Boston Globe объявило акцию по защите свободы СМИ. К ней присоединились многочисленные газеты и новостные порталы. Желание участвовать в кампании также изъявили радиостанции и телеканалы.
«Мы собираемся опубликовать 16 августа редакторскую статью об опасностях нападок со стороны администрации в адрес прессы и просим других опубликовать их собственные статьи в этот же день», - анонсировало издание, передают Ведомости.
По мнению BG, нельзя оставлять без ответа заявления главы США (как во время публичных выступлений, так и в социальных сетях) о том, что журналисты «просто выдумывают разные истории», пишут «отвратительные фейки» или «несут ахинею».
Позиция Трампа, согласно который «СМИ - враги народа», уже стала причиной снижения доверия населения к традиционным медиа, а также насилия в отношении журналистов. СМИ подготовили данную акцию, чтобы завершить «эту грязную войну».
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес