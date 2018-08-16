В Турции заявили, что успешно противостоят попытке экономического переворота

Благодаря лидерским качествам президента Турции Эрдогана и стойкости турецкого народа страна успешно противостоит попытке экономического переворота, заявил представитель правительства.

Отношения между США и Турцией сейчас находятся в стадии экономической войны и семимильными шагами движутся к полному разрыву между странами – союзниками по НАТО. Несмотря на неоднократные предупреждения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что в результате своих недальновидных и неконструктивных действий Вашингтон рискует потерять надежного союзника в лице Анкары, президент США Дональд Трамп вдвое поднял пошлины на ввозимые из Турции сталь и алюминий. В ответ Эрдоган объявил о повышении пошлин на 22 категории американских товаров, а также о бойкотировании электроники и строительных материалов американского производства.

«Благодаря стойкости нашего народа и лидерским качествам нашего президента мы успешно пресекаем эту попытку экономического переворота. Наша нация будет помнить тех, кто стоит рядом с ней и тех, кто выступает против нее в этом процессе», - заявил сегодня глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Турецкая лира, упавшая после повышения пошлин до своего исторического минимума, вскоре вновь стала укрепляться от отношению к доллару, сообщает РИА Новости.