Терминал аэропорта в Будапеште закрыт из-за российского контейнера

Один из терминалов аэропорта Будапешта был закрыт на три часа из-за инцидента с контейнером, привезенным из России. По официальным данным, в нем находилось радиоактивное вещество.

По имеющейся информации, инцидент произошел в международном терминале 2В, который был сразу закрыт. Отмечается, что причиной стали опасения, вызванные возможной утечкой находящегося внутри контейнера изотопа иридий-192.

После тщательной проверки управление по чрезвычайным ситуациям объявило, что утечки не произошло и пассажиры в безопасности. Представители аэропорта сообщили, что закрытие терминала вызвало задержку восьми рейсов.

По данным венгерских СМИ, самолет прилетел из Стамбула, а в контейнере содержался товар, который венгерское предприятие Izotop Intezet Kft заказала из Димитровграда Ульяновской области.