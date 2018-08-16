//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Как лидер "Ленинграда" Шнуров отметил развод с Матильдой
- Певица Мадонна отмечает 60-летний юбилей
- Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака
- Взрослая дочь Петросяна о разводе отца: "В личную жизнь друг друга мы не лезем"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Терминал аэропорта в Будапеште закрыт из-за российского контейнера
16 августа 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Один из терминалов аэропорта Будапешта был закрыт на три часа из-за инцидента с контейнером, привезенным из России. По официальным данным, в нем находилось радиоактивное вещество.
По имеющейся информации, инцидент произошел в международном терминале 2В, который был сразу закрыт. Отмечается, что причиной стали опасения, вызванные возможной утечкой находящегося внутри контейнера изотопа иридий-192.
После тщательной проверки управление по чрезвычайным ситуациям объявило, что утечки не произошло и пассажиры в безопасности. Представители аэропорта сообщили, что закрытие терминала вызвало задержку восьми рейсов.
По данным венгерских СМИ, самолет прилетел из Стамбула, а в контейнере содержался товар, который венгерское предприятие Izotop Intezet Kft заказала из Димитровграда Ульяновской области.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Песков раскрыл детали визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии
//Новости Гнездо.ру
//Армия
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
//Общество
Фермерский комбайн подорвался на противопехотной мине под Антрацитом в ЛНР
//Новости партнеров
//Общество
Турчак отметил успешную реализацию партпроектов «Единой России» в Севастополе
//Общество
//Общество
Туристические джипы в Крыму - сфера смертельных платных услуг
//Общество
Владимир Соловьев заподозрил в сумасшествии назвавшего его «кисонькой» Доренко
//В мире
Украинский военный озвучил признаки вероятного скорого «штурма Донбасса» ВСУ
//Новости СМИ2
//Общество
Видео: адвокаты Януковича в киевском суде подрались с полицией
//Общество
//В мире
//В мире
Терминал аэропорта в Будапеште закрыт из-за российского контейнера
//Новости Redtram
//В мире
Опубликован прогноз о наступлении на Украине «катастрофической зимы» по вине США
//В мире
//Общество
Владимир Путин и Ким Чен Ын обнимутся как братья
//Общество
Глава США назвал пошлины на импорт спасительными для Америки
//Общество
//Здоровье
Аналитики предсказали взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель
//live
«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»
Пресса вскрыла подготовку США к новому удару по финансовой системе России
//Культура
//Общество
//Общество
Предложение Белоусова об изъятии сверхдоходов - следование примеру Венесуэлы?
//В мире